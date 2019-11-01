«Лента» закроет часть магазинов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Торговая сеть «Лента» планирует закрыть часть магазинов в Петербурге. Сокращение коснется нерентабельных точек. Об этом журналистам сообщил финансовый директор компании Руд Педерсен.

Специалисты отмечают, что значительных изменений по числу магазинов не ожидается. Изменения коснутся не только торговых точек Петербурга, но и некоторых регионов России.

Руководство сообщает, что будут закрыты как гипер-, так и супермаркеты, которые не приносят компании прибыли, пишет РБК. Эксперты проанализируют работу каждой торговой точки в течение последних нескольких лет, и выявит самые нерентабельные магазины.

Гендиректора «Ленты» Герман Тинг высказал мнение, что на развитие торговой сети влияет не только число покупателей, но и высокая конкуренция на рынке.