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Беглов проверил шумоизоляцию детского сада на Канонерском острове

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Беглов проверил «шумный» детсад на Канонерском острове

Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда Кировского района посетил детский сад на Канонерском острове, сотрудники которого ранее жаловались на шум со стороны ЗСД.

После обращения граждан Петербурга к Беглову в здании была улучшена шумоизоляция. Профильные ведомства провели замеры уровня громкости на прогулочных площадках и в помещении детского сада и выдали разрешение на дальнейшую эксплуатацию.

Детский сад №74 на Канонерском острове ранее попадал в санитарно-защитную зону ЗСД. В связи с этим было решено перебазировать дошкольное учреждение на этот же остров, но по другому адресу. В результате специалисты выстроили детсад на 190 мест с бассейном.

Новый объект был включен в Перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению в 2019 году за счет средств Адресной инвестиционной программы. 1 сентября по поручению Беглова детсад открыл свои двери для юных посетителей, сообщают «Невские новости».

Сейчас детский сад №74 функционирует по двум адресам: в доме №21 — на 190 мест и №20 — на 46 мест, где с детьми работают специалисты-логопеды.

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