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Беглов проверил ремонт кровли дома на улице Зайцева, сделанный по новой технологии

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Беглов проверил ремонт кровли дома на улице Зайцева, сделанный по новой технологии

Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов лично проверил дом №17/23 по улице Зайцева, кровля которого была отремонтирована по технологии «холодный чердак».

Здание было построено в 1959 году и сильно износилось за годы службы, поэтому было решено не только залатать кровлю, но и отремонтировать балконы, водосточные трубы, заменить оконные блоки в подъездах, а также восстановить дверные заполнения. В настоящее время специалисты пытаются нормализовать температуру и влажность в чердачном помещении.

Беглов поговорил с жителями дома, которые признались, что после ремонта действительно стало теплее, пишет портал «Невские новости».

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга распорядился выделить 2 млрд рублей на восстановление фасадов исторических зданий Северной столицы. Эти средства будут направлены в городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Беглов неоднократно указывал, что власти должны сохранить исторический облик Петербурга.

 

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Источник: Невские новости
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