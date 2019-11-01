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Беглов оценил результаты восстановительных работ на Путиловской набережной

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Беглов оценил результаты восстановительных работ на Путиловской набережнойСанкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал результаты восстановительных работ на Путиловской набережной.

Беглов прибыл в Кировский район Петербурга, чтобы лично проинспектировать результаты ремонтных работ, которые осуществлялись на Путиловской набережной Канонерского острова.

Восстановительные работы осуществлялись на участке протяженностью более 1,4 тысячи метров. В рамках ремонтных работ было восстановлено дорожное полотно площадью более 12 тысяч квадратных метров, а также почти 500 метров тротуара. На отремонтированной набережной также была установлена новая автобусная остановка, передает интернет-издание «Невские новости».

Кроме того, сотрудники АО «Морской порт Санкт-Петербург» обновили зеленые насаждения на восстановленной Путиловской набережной.

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