Беглов оценил результаты восстановительных работ на Путиловской набережной

Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал результаты восстановительных работ на Путиловской набережной.

Беглов прибыл в Кировский район Петербурга, чтобы лично проинспектировать результаты ремонтных работ, которые осуществлялись на Путиловской набережной Канонерского острова.

Восстановительные работы осуществлялись на участке протяженностью более 1,4 тысячи метров. В рамках ремонтных работ было восстановлено дорожное полотно площадью более 12 тысяч квадратных метров, а также почти 500 метров тротуара. На отремонтированной набережной также была установлена новая автобусная остановка, передает интернет-издание «Невские новости».

Кроме того, сотрудники АО «Морской порт Санкт-Петербург» обновили зеленые насаждения на восстановленной Путиловской набережной.