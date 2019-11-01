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Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Беглов отметил, что этот праздник является данью памяти подвигу предков, которые сплотились во имя свободы и единства. Об этом пишут «Невские новости». По словам губернатора Северной столицы, «ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу всегда отличали жителей Санкт-Петербурга».

«Эти бесценные качества помогли ленинградцам выстоять в суровые годы блокады и победить врага», — подчеркнул Александр Беглов.

Он также указал на то, что память о подвигах отцов и дедов помогает поддерживать неразрывную связь поколений. Кроме того, это позволяет давать достойное воспитание детям. Александр Беглов в этот праздник пожелал петербуржцам мира, добра, благополучия, оптимизма, новых жизненных и трудовых свершений.

День народного единства отмечается 4 ноября в память о победе русского народа над иностранными захватчиками. Об истории и традициях, сколько дней отдыхаем в 2019 году — в материале Федерального агентства новостей.

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