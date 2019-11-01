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Беглов лично проверил готовность снегоуборочной техники к зиме

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Беглов лично проверил готовность снегоуборочной техники к зиме

Санкт-Петербург, 1 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Кировского района лично проверил готовность снегоуборочной техники к новому сезону.

При этом он не только осмотрел инвентарь, но и пообщался с дворниками. По словам сотрудников городских служб, техника удобна в использовании, и никакие снегопады улицам Северной столицы не страшны, заносы можно будет расчистить очень быстро.

Беглов лично проверил готовность снегоуборочной техники к зиме

Помимо этого, Беглов заглянул и на отремонтированную Путиловскую набережную, а также проинспектировал ремонт кровли дома №17/23 на улице Зайцева, где применили технологию «холодного чердака».

Навестил губернатор и воспитанников детсада на Канонерском острове, страдавшего от шума проходящего рядом Западного скоростного диаметра. Но проблема была решена: в садике провели работы по шумоизоляции и построили новое здание на 190 мест, пишут «Невские новости».

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