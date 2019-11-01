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Водородный трамвай впервые вышел на улицы Петербурга

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Водородный трамвай впервые вышел на улицы Петербурга

Санкт-Петербург, 1 ноября. В Петербурге в пятницу состоялся первый выход водородного трамвая на улицы города, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Разработка представляет собой испытательную платформу на базе трамвая ЛМ 68М. Внешне такой трамвай ничем не отличается от привычного, а весь задний отсек занимают баллоны с водородом. 

Пока что транспортное средство развивает скорость до 10 км в час, но замдиректора ЦНИИ СЭТ Казимир Ландграф утверждает, что увеличение скорости не является проблемой. Как и размер водородной установки — она будет меньше в 10 раз.

Проект водородного трамвая был задуман в 2016 году и построен в производственном депо Горэлектротранса. Трамвай является абсолютно безопасным.  Переход на водородный транспорт позволит отказаться от строительства дорогостоящей контактной сети тяговых подстанций.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен вернуть городу статус трамвайной столицы мира. Так, например, Смольный в настоящий момент активно развивает проект «Чижика» — особого трамвая, который отличается большой вместительностью и скоростью.

1 сентября в Красногвардейском районе было открыто четыре маршрута «Чижика», два из которых получили новые остановки. По словам главы «Транспортной концессионной компании» Сергея Окутина, новую ветку скоростного трамвая «Чижик» в Петербурге могут продлить до Всеволожска, что станет хорошей альтернативой маршруток и электричек.

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