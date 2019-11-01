Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Перевозчики Петербурга предложили резко повысить цены за проезд в транспорте

967
0 Оставить комментарий

Перевозчики Петербурга предложили резко повысить цены за проезд в транспорте

Санкт-Петербург, 1 ноября. Перевозчики отправили в Смольный свои варианты новых тарифов на проезд в городском общественном транспорте Петербурга.

По словам председателя Комитета по тарифам Дмитрия Коптина, городские перевозчики представили экономически обоснованные тарифы — метрополитен предложил поднять стоимость одного жетона до 60 рублей, а «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» просят за разовую поездку на наземном транспорте 50 рублей.

Ранее перевозчики предлагали установить стоимость в 54 рубля за жетон и 45 рублей за билет при разовом проезде в общественном транспорте.

«Это только заявки перевозчиков. Здесь речь идет об экономически обоснованных тарифах, которые выше тех, что установлены правительством Санкт-Петербурга», — цитирует «Петербургский дневник» слова Коптина.

Также он подчеркнул, что последние несколько лет комитет сдерживает рост тарифов на пассажирские перевозки.

«Жетоны в метро покупают только порядка 15% пассажиров, остальные 85% уже давно перешли на «Подорожник» и другие виды проездных билетов», — отметил Дмитрий Коптин.

В настоящее время власти обсуждают несколько вариантов изменения тарифов. Так, проездные билеты могут вырасти в цене на 4%, а разовый проезд в общественном транспорте — от двух до пяти рублей.

Окончательное решение о стоимости билета при разовом проезде в общественном транспорте Петербурга будет принято на заседании городского правительства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров