Беглов рассказал о вопросах здравоохранения, требующих решения в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о важности укрепления первичного звена здравоохранения.

Вопросы развития отечественной медицины обсудили на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина. Совещание состоялось в Калининграде.

«Прежде всего надо укреплять первичное звено, надо заниматься реконструкцией, добавлять заработную плату, закреплять молодых специалистов и решать ряд других вопросов», — рассказал губернатор Петербурга, его цитируют «Известия».

Беглов добавил, что у каждого региона России своя специфика. Одни подходы работают в сельской местности, другие — в мегаполисах.

Ранее сообщалось, что Путин назвал недостаточным финансирование первичного звена здравоохранения. Он отметил, что более половины россиян не удовлетворены качеством оказываемой медицинской помощи.

Этот показатель нужно рассматривать, как сигнал для улучшения первичного звена, резюмировал глава государства. Путин также предложил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за врачебные ошибки.