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Беглов принял участие в заседании Госсовета с Путиным в Калининграде

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Беглов принял участие в заседании Госсовета с Путиным в Калининграде

Санкт-Петербург, 31 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании президиума Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин в Калининграде.

Члены правительства и главы регионов обсудили состояние и проблемы российского здравоохранения. По словам главы государства, у общества постоянно растут запросы.

«То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо», — сказал Путин.

Президент указал, что более половины граждан дают невысокие оценки качеству первичного звена здравоохранения. Он добавил, что этот сектор нуждается в дополнительном финансировании.

Участники заседания также затронули вопросы сокращения числа абортов в России и смягчение требований к медикам, которые работают с наркотическими препаратами.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что до конца 2019 года городские поликлиники перейдут на новый «бережливый» формат работы.

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