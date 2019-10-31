«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

Санкт-Петербург, 31 октября. Петербургский ФК «Зенит» готов рассмотреть предложения по нападающему Сердару Азмуну, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона.

Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро. Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 млн евро.

В текущем сезоне иранец принял участие в 18 встречах «Зенита», 8 раз отличился самостоятельно и 6 раз ассистировал партнерам.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны дортмундской «Боруссии». На счету футболиста 46 матчей и 31 мяч в составе сборной Ирана.