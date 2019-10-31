Памятник Гранину откроют в Петербурге 15 ноября

Санкт-Петербург, 31 октября. Памятник писателю Даниилу Гранину откроют 15 ноября в рамках Петербургского международного культурного форума.

Монумент известному писателю находится в Ленинградской области. Команда из 12 человек завершает работу над отлитой в бронзе фигурой, ее возглавляет литейщик Михаил Аккузин.

Желающих поработать над памятником Гранину было очень много. Но скульптор Евгений Бурков выбрал именно Аккузина за его профессионализм, пишет издание «Петербургский дневник».



Даниил Гранин — почетный гражданин Петербурга, он скончался в 2017 году. Президент России Владимир Путин объявил 2019 год годом Гранина.

31 октября в Москве открыли памятник ученому-конструктору, автору исследований в области ядерной физики Николаю Доллежалю.

Ранее сообщалось об открытии памятника актеру Николаю Карченцову на Троекуровском кладбище в Москве.