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Беглов приедет в Калининград на заседание Госсовета с участием Путина

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Беглов приедет в Калининград на заседание Госсовета с участием Путина

Санкт-Петербург, 31 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина.

Совещание состоится 31 октября в Калининграде. Владимир Путин уже прибыл в Калининградскую область.

Известно, что на Госсовете члены правительства и главы регионов обсудят вопросы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что глава государства встретился с представителями общественности Калининградской области. Он прокомментировал вопрос о финансировании здравоохранения.

По мнению Путина, первичное звено здравоохранения получает недостаточное финансирование. Речь идет о выделении 1 трлн 300 млрд рублей до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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