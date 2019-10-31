Панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Траурные мероприятия проходят утром в четверг в годовщину крушения пассажирского лайнера А321 в небе над Синайским полуостровом.

Панихида в память о жертвах трагедии прошла в Троице-Измайловском соборе в Северной столице. Траурные мероприятия начались ранним утром с минуты молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крушение Airbus A321 авиационной компании «Когалымавиа» над Синаем — крупная авиационная катастрофа, которая произошла 31 октября 2015 года. Жертвами ужасной трагедии стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.