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Панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем прошла в Петербурге

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Панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Траурные мероприятия проходят утром в четверг в годовщину крушения пассажирского лайнера А321 в небе над Синайским полуостровом.

Панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Панихида в память о жертвах трагедии прошла в Троице-Измайловском соборе в Северной столице. Траурные мероприятия начались ранним утром с минуты молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Крушение Airbus A321 авиационной компании «Когалымавиа» над Синаем — крупная авиационная катастрофа, которая произошла 31 октября 2015 года. Жертвами ужасной трагедии стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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