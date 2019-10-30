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Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская умерла в Петербурге

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Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская умерла в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Знаменитая пианистка Елена Гаудасинская скончалась в Петербурге на 53-м году жизни, сообщили в консерватории имени Римского-Корсакова.

Заслуженная артистка России последние два года боролась с онкологическим заболеванием. По словам ее дочери Ирины, она до последнего занималась с учениками и выходила на сцену.

Елена Гаудасинская – дочь оперной певицы Ирины Богачевой и режиссера Станислава Гаудасинского, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Оперная дива ушла из жизни 40 дней назад. Эта потеря была очень болезненной и для Елены, и для ее 82-летнего отца.

Информации о дате и месте прощания с Гаудасинской пока нет.

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