Власти оценили готовность Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 30 октября. Власти Петербурга оценили готовность жилищно-коммунальных служб к зиме. По словам главы профильного комитета Виктора Борщева, была проделана большая работа.

Особое внимание уделили очистке кровель и реализации системы «холодный чердак». По данным Борщева, в Петербурге 13,5 тысяч домов, из них возле 5,5 тысяч домов находятся узкие тротуары. Здесь часто ходят пешеходы, поэтому важно вовремя очищать кровлю от образования наледи.

Еще одно приоритетное направление — уборка внутридворовых территорий. Глава комитета отметил, что зимой будут организованы штабы по уборке дворов.

«Можно с твердой уверенностью сказать, что жилищный комитет вместе с подведомствами готов к работе в зимний период», — сказал Борщев, его цитируют «Невские новости».

Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук рассказал, что перед отопительным сезоном провели гидравлические и температурные испытания на теплопроводах. Выявлено почти 1300 дефектов, их оперативно устранили.

К зиме закупили 471 единицу спецтехники — это трактора, универсальные машины. Ежедневно на уборку снега могут выйти почти 1800 единиц техники.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов назвал программу «холодный чердак» одной из приоритетных для города.