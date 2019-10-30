Беглов пообещал выделить 11 млн рублей на проектирование Почтового квартала

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что содержание объектов культурного наследия должно быть выгодным для собственников.

Глава города 30 октября выступил на заседании Заксобрания Петербурга, на котором обсуждался бюджет на 2020 год и плановые 2021-2022 годы. По мнению Беглова, властям необходимо разработать экономическую модель, которая сделает содержание и реставрацию охраняемых законом объектов выгодным для собственников.

Таким пилотным проектом станет реконструкция «Первой Адмиралтейской части», пишут «Невские новости». Беглов добавил, что в 2020 году город выделит 11 млн рублей на проектирование Почтового квартала под размещение офисов «Почты России», ВТБ и «Газпрома».

Ранее сообщалось, что Беглов пообещал выделить 2 млн рублей на ремонт исторических фасадов зданий в Петербурге. Он неоднократно отмечал, что власти должны сохранить исторический облик города, а также привести в порядок объекты деревянного зодчества.