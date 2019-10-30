Память жертв политических репрессий почтили в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Память жертв политических репрессий почтили у Соловецкого камня в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Траурный митинг и возложение цветов состоялось на Троицкой площади. А на Левашовском мемориальном кладбище открыли памятник расстрелянным ленинградским буддистам.

В 1937 году буддистская община города была уничтожена почти полностью. Погибших захоронили на секретном полигоне НКВД, нынешней Левашовской пустоши, вместе с другими 45 тысячами политзаключенных. Единственный буддистский храм в Петербурге закрыли.

Средства на возведение памятника петербургские буддисты собирали своими силами. Кроме Петербурга памятные акции и мероприятия прошли во многих городах России.