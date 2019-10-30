Петербургские общественники обсудили помощь бездомным животным

Санкт-Петербург, 30 октября. Президент фонда «Ленькин кот» Валерий Гордин принял участие в пресс-конференции, посвященной гуманному отношению к домашним животным. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Валерий Гордин рассказал, что создал фонд в память о сыне Леониде, который любил животных. Он добавил, что сын погиб в авиакатастрофе над Синаем.

«Мы не стали создавать еще один приют. Я понял, что приютам очень тяжело получать ветеринарную поддержку. И мы организовали такой формат помощи как бесплатный прокат. Приюты и даже частные лица могут взять медицинское оборудование, чтобы спасти животное», — прокомментировал общественник.

Гордин добавил, что «Ленькин кот» предлагает людям заниматься благотворительностью и помогать животным. Главной целью для фонда является поиск нового дома для животных.

После появления закона об ответственном обращении с животными, готовится много дополнительных актов о стерилизации, отлове бродячих животных. Эти инициативы поддерживают зоозащитники.

В бюджет Петербурга на 2020 год заложено 2 млн рублей на стерилизацию кошек. В северной столице активно развивается волонтерское движение в поддержку бездомных животных.