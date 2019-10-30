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Генконсульство Израиля временно закрылось в Петербурге

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Генконсульство Израиля временно закрылось в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Консульство Израиля в Петербурге временно прекратило работу из-за проблем с финансированием.

Министерство финансов Израиля сократило расходы на дипломатические миссии в других странах. В заявлении консульства отмечается, что представительство на Херсконской улице закрывается с 30 октября. 

Израильские дипломаты добавили, что система финансирования не менялась последние десятилетия. Закрытие дипмиссии является вынужденным шагом, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

В сообщении подчеркивается, что с момента закрытия консульства никто не будет допущен на территорию дипмиссии. О том, когда консульство вновь откроет двери для посетителей, неизвестно.

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