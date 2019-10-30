Квартиру Пушкина в Петербурге, куда приходил Гоголь, выставили на продажу

Санкт-Петербург, 30 октября. Две квартиры великого русского поэта Александра Пушкина выставили на продажу в Петербурге, сообщил риелтор, представляющий интересы собственника недвижимости.

По словам продавца, Пушкин арендовал эти квартиры с 1834-го по 1836 годы. Двухкомнатная и однокомнатная квартиры располагаются на втором этаже дома на набережной Кутузова, передает «Пятый канал».

Из окон квартиры, где жил великий поэт, открывается потрясающий вид на город. Продавец планирует выручить за продажу недвижимости не менее 55 млн рублей, сообщает МИР24.

Продавец утверждает, что в одну из выставленных на продажу квартиру к Пушкину приходили его легендарные современники — Николай Гоголь и Василий Жуковский.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя. Писатель расписался с церковной книге незадолго до смерти. Он стал крестным отцом сына поэта-славянофила Алексея Хомякова.