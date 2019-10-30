Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов утвердил план празднования в Петербурге Дня народного единства

810
0 Оставить комментарий

Беглов утвердил план празднования в Петербурге Дня народного единства

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Основной праздничной площадкой сделали БКЗ «Октябрьский». 4 ноября здесь состоится вечер с участием представителей разных народов России. Они расскажут петербуржцам о своих традициях и культуре.

Кроме фестиваля власти подготовили много общегородских мероприятий, пишут «Невские новости».

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября с 2005 года.

В прошлом году в День народного единства в Петропавловской крепости прозвучал торжественный выстрел из пушки. Горожанам показали развод почетного караула.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров