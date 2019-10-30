Беглов утвердил план празднования в Петербурге Дня народного единства

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Основной праздничной площадкой сделали БКЗ «Октябрьский». 4 ноября здесь состоится вечер с участием представителей разных народов России. Они расскажут петербуржцам о своих традициях и культуре.

Кроме фестиваля власти подготовили много общегородских мероприятий, пишут «Невские новости».

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября с 2005 года.

В прошлом году в День народного единства в Петропавловской крепости прозвучал торжественный выстрел из пушки. Горожанам показали развод почетного караула.