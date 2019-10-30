Появилось видео сгоревшего дотла дома в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 октября. Три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Васкелово Ленинградской области. Видео с места инцидента появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла утром 30 октября в доме на улице Болотной. На месте пожара нашли тела двух детей и одного взрослого. Позднее обнаружили тело еще одного человека, возраст и личность погибшего неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на пепелище трамвайные тены. Их могли использовать для обогрева. По предварительной информации, в огне сгорели члены одной семьи.

Следственные органы СК РФ по Ленинградской области организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства пожара и точное число погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.