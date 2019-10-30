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Беглов пообещал выделить на ремонт фасадов исторических зданий 2 млн рублей

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Беглов пообещал выделить на ремонт фасадов исторических зданий 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 30 октября. Порядка двух миллионов рублей потратят власти Петербурга на ремонт исторических домов, об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Глава города выступил с докладом в Заксобрании Петербурга. Сегодня в Мариинском дворце рассматривают законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021-2022 годы. 

Беглов отметил, что городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры получит 2 млн рублей на реставрацию исторических фасадов зданий. Губернатор неоднократно указывал, что власти должны сохранить исторический облик Петербурга.

Ранее сообщалось, что 23 октября губернатор проверил ремонт фасадов двух домов на Московском проспекте. Он рассказал, что технологию «холодный чердак» в этом году реализуют почти в 300 домах 

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