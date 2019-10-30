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Беглов рассказал о транспортной реформе в Петербурге

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Беглов рассказал о транспортной реформе в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании депутатов Заксобрания рассказал об изменениях в транспортном секторе.

Беглов сообщил об интеграции железнодорожных путей в общественные дороги, что регулируется подписанным с РЖД соглашением. В Петербурге планируется строительство новых путепроводов, добавил глава города.

Губернатор отметил, что транспортная реформа поможет сделать проезд в городе безопасным и комфортным. Он также затронул вопрос о повышении цены на проезд.

«Приезжие пользуются одноразовым проездом, а большинство горожан покупают билеты длительного пользования», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Во время выступления в Заксобрании губернатор прокомментировал бюджет на 2020 год. Он добавил, что город нуждается в стабильной прозрачной налоговой и бюджетной политике.

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