Беглов прокомментировал законопроект о бюджете Петербурга на 2020 год

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Заксобрания прокомментировал законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021–2022 годы.

Власти Петербурга сверились с целями и показателями национальных проектов, отметил Беглов. Он добавил, что были выделены четыре основных направления.

«Мы ориентировались на комфортный, социальный, умный и открытый город», — пояснил глава города, его цитируют «Невские новости».

На социальные объекты в бюджете заложено 10,6 млрд рублей. Федеральные власти в 2020 году выделят порядка 20 млрд рублей на реализацию крупных проектов в Петербурге. Беглов отметил, что с 2020 по 2022 годы более 300 млрд рублей предусмотрено на адресно-инвестиционную программу.

Петербургские власти уверены, что городу нужна стабильная налоговая политика. А многие предприятия нуждаются в льготах, чтобы обновить материальную базу на производствах.

Ранее сообщалось, что Беглов поддержал идею о налоговом вычете для промышленных предприятий.