Санкт-Петербург, 30 октября. Петербург может принять чемпионат Европы по гандболу в 2024 году, сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

В 2021 году в Петербурге проведут финал Лиги чемпионов УЕФА. В Северной столице пройдет чемпионат мира по волейболу в 2022 году и мировой хоккейный чемпионат в 2023 году.

«Вопрос (о проведение чемионата Европы по гандболу — прим. ФАН) сейчас находится в стадии рассмотрения Международной федерацией гандбола», – рассказал Кириллов, его слова передает «Петербургский дневник».

Ранее стало известно, что в ноябре в Петербурге состоится Международный культурный форум. Он соберет на своей площадке иностранных гостей, экспертов, журналистов, блогеров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что матчи ЧЕ-2020 пройдут на высоком уровне. Он напомнил про успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.