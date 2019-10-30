Беглов представляет законопроект о бюджете в Заксобрании Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов представляет закон о бюджете на будущий год и на плановые 2021-2022 годы в Заксобрании города.

Главный финансовый документ Петербурга внесен на рассмотрение депутатов Заксобрания. На заседании присутствуют члены правительства.

«В ходе бюджетного процесса мы еще раз оценили состояние дел в нашем городе, сверились с целями и показателями национальных проектов», — прокомментировал Беглов.

Губернатор добавил, что выделены четыре приоритетных направления развития города. Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым.

В законопроекте о бюджете на 2020 год заложены доходы на уровне 664,7 млрд рублей, расходы — 701,4 млрд рублей, дефицит составил 36,7 млрд рублей. Власти учли реализацию 18 госпрограмм социально-экономического развития, в том числе направленные на поддержку образования, транспортного сектора, промышленной отрасли.