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Экономика

Беглов представляет законопроект о бюджете в Заксобрании Петербурга

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Беглов представляет законопроект о бюджете в Заксобрании Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов представляет закон о бюджете на будущий год и на плановые 2021-2022 годы в Заксобрании города.

Главный финансовый документ Петербурга внесен на рассмотрение депутатов Заксобрания. На заседании присутствуют члены правительства.

«В ходе бюджетного процесса мы еще раз оценили состояние дел в нашем городе, сверились с целями и показателями национальных проектов»,  — прокомментировал Беглов.

Губернатор добавил, что выделены четыре приоритетных направления развития города. Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым.

В законопроекте о бюджете на 2020 год заложены доходы на уровне 664,7 млрд рублей, расходы — 701,4 млрд рублей, дефицит составил 36,7 млрд рублей. Власти учли реализацию 18 госпрограмм социально-экономического развития, в том числе направленные на поддержку образования, транспортного сектора, промышленной отрасли.

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