Отец изнасиловал дочь-инвалида в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 октября. Мужчину задержали в Ленобласти за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери, сообщил источник Федерального агентства новостей.

30 октября в полицию обратилась жительница города Сланцы. Она рассказала, что ее муж 1974 года рождения совершил насильственные действия в отношении девочки 2005 года рождения.

Ребенок является инвалидом с детства по психическому заболеванию. Правоохранители возбудили уголовное дело об изнасиловании, ведется расследование.