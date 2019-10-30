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Полиция задержала петербуржца за фото малолетней девочки

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Полиция задержала петербуржца за фото малолетней девочки

Санкт-Петербург, 30 октября. Полиция задержала мужчину в Петербурге за изготовление детской порнографии, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Жителя Петербурга задержали по факту изготовления им порнографических изобрежений малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте и изготовлении материалов порнографического характера. 

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный изнасиловал девятилетнюю девочку. 

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