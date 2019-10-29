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Беглов поделился с участниками Форума стратегов опытом работы с нацпроектами

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Беглов поделился с участниками Форума стратегов опытом работы с нацпроектами

Санкт-Петербург, 29 октября. В Северной столице завершил свою работу Форум стратегов — 2019.  Во втором пленарном заседании под названием «Национальные цели развития: эффекты для территорий» опытом работы с нацпроектами поделился губернатор города Александр Беглов.

В первый день работы форума главной темой стала дискуссия о преодолении значимых препятствий на пути достижения национальных целей. Основными спикерами выступили председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и глава МЭР Максим Орешкин.

Второй рабочий день форума открыло пленарное заседание на тему «Национальные цели развития: эффекты для территорий». С участниками форума своим опытом поделился Беглов, сообщают «Невские новости».

Глава города отметил в своей речи, что у каждого региона есть свои возможности и трудности.

«На уровне региона надо находить соответствующие возможности. Где взять деньги? Сегодня есть хорошая система партнерства. На сегодня у нас 23 инвестиционных проекта на 450 миллиардов рублей, и они реализовываются», — отметил градоначальник.

Беглов также отдельно отметил, что один из важнейших вопросов — это взаимодействие с населением. Горожане должны знать, какие реформы проводятся.

«Нам необходимо создание сервиса обратной связи с населением. Это один из важных вопросов в реализации национальных проектов», — подчеркнул губернатор Петербурга.

Беглов поделился с участниками Форума стратегов опытом работы с нацпроектами

Ранее во вторник Беглов рассказал о подготовке дорожных служб Петербурга к зиме. По его словам, в городе необходимо построить новые снегоплавильные площадки. Число площадок для складирования снега необходимо увеличить на треть, чтобы не сбрасывать его в водные объекты. Те, кто будет нарушать правила размещения снега, будут наказаны по всей строгости закона. Также глава Петербурга осмотрел новую снегоуборочную технику и проверил ее готовность к зиме.

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Источник: Невские новости
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