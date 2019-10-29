Беглов назвал важнейшие приоритеты Петербурга

Санкт-Петербург, 29 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал важнейшими приоритетами Северной столицы ликвидацию дефицита детсадов, школ, поликлиник и дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

Во вторник глава города принял участие в пленарном заседании XVIII Общероссийского Форума стратегов. Беглов подчеркнул, что ликвидация дефицита детских садов, школ и поликлиник остается важнейшим приоритетом Петербурга.

Говоря о ликвидации дисбаланса между жилой и соцзастройкой, губернатор отметил, что на сегодняшний день город пока не подписал с Минстроем соглашения по проекту «Жилье», сообщают «Невские новости». В рамках данного проекта Северной столице установлен ежегодно нарастающий показатель — вводить от 3,7 миллиона квадратных метров жилья, что может вызвать дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что власти Петербурга выделят из городского бюджета 28,9 миллиона рублей на создание регионального центра компетенций в сфере производительности труда и другие мероприятия в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Постановление о выделении в 2019 году субсидий социально ориентированным НКО в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» подписал Беглов.