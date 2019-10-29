Беглов поздравил петербуржцев с получением госнаград за трудовые успехи

Санкт-Петербург, 29 октября. Государственные награды за трудовые успехи, активную общественную работу и многолетнюю добросовестную работу вручили в актовом зале в Смольном. С поздравительной речью выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На торжественной церемонии присутствовали члены петербургского правительства. Глава города, обращаясь к петербуржцам, поздравил их с получением наград.

«Эти высокие государственные награды — это, прежде всего, оказание уважения и чести не только вам, но и вашим коллективам, в которых вы трудитесь. И я уверен, что вы и дальше будете так же ответственно трудиться, на благо нашего города, на благо нашей России», — подчеркнул градоначальник.