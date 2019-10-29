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Беглов встретился с иностранными дипломатами в Петербурге

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Беглов встретился с иностранными дипломатами в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился во вторник с представителями консульского корпуса, аккредитованного в Северной столице.  

Градоначальник встретился с иностранными дипломатами по случаю своего вступления в должность. Глава Петербурга проводит беседу с гостями в здании Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, расположенной на Соляном переулке, 13.

Беглов встретился с иностранными дипломатами в ПетербургеДо встречи участники переговоров посетили Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, который расположен недалеко от академии. Они осмотрели основную экспозицию и посмотрели фильм о музее.  

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Источник: Невские новости
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