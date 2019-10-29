Беглов рассказал о подготовке дорожных служб Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 29 октября. В Петербурге необходимо построить новые снегоплавильные площадки. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Губернатор отметил, что закупка площадок поможет убирать снег без вреда для экологии города. Также глава Петербурга осмотрел новую снегоуборочную технику и проверил ее готовность к зиме.

«В этом году выделили порядка трех миллиардов рублей на закупку новой снегоуборочной техники. Половина сейчас уже поставлена на учет», — отметил Беглов.

Губернатор поставил задачу перед дорожными рабочими зарегистрировать и поставить в работу оставшуюся технику до конца ноября.

«Сейчас идет активная подготовка к зиме. Мы смотрим зимнюю технику, проверяем снегоплавильные площадки. Определили места складирования снега», — рассказал о подготовке дорожных служб губернатор.

Глава города отметил, что число площадок для складирования снега необходимо увеличить на треть, чтобы не сбрасывать его в водные объекты. Те, кто будет нарушать правила размещения снега, будут наказаны по всей строгости закона.