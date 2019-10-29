Петербург «во всеоружии» встретил первый в новом сезоне снегопад

Санкт-Петербург, 29 октября. Конец октября порадовал жителей и гостей Санкт-Петербурга первым снегопадом. Пока горожане любуются заснеженными пейзажами и делятся снимками с близкими, за работу на улицах принялись коммунальные службы.

По данным Гидрометцентра, в ночь на вторник в Северной столице выпало более четырех сантиметров снега. В социальных сетях многие жители и гости города на Неве признались, что еще пару дней назад почувствовали морозное приближение зимы.

В связи с тем, что в ближайшие дни синоптики ожидают температуру днем на уровне порядка одного-пяти градусов выше нуля, сотрудники дорожных предприятий уже начали обрабатывать опасные участки солевыми растворами, чтобы на них не образовывалась наледь.

На борьбу с последствиями первого снегопада в Северной столице оперативно вышли несколько сотен единиц спецтехники и дружные команды дворников. Петербург встретил первый в новом сезоне снег «во всеоружии».

Работа ведется и на региональных дорогах. В Ленобласти за минувшие сутки, по данным пресс-службы комитета по дорожному хозяйству, очистили от снега и льда около тысячи километров. Благодаря быстрой реакции коммунальщиков и качественной уборке в Ленинградской области обошлось без аварий.

Активная работа дорожных служб также позволила петербуржцам утром вторника избежать серьезных пробок. Загруженность дорог Северной столицы составила всего четыре балла, о чем свидетельствовали данные сервиса «Яндекс.Карты».

Напомним, что следить за снегоуборочными работами можно на интерактивной карте, размещенной на сайте петербургского комитета по благоустройству.