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Болтенков назвал районы Петербурга, где теплосети отремонтируют в ускоренном режиме

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Болтенков назвал районы Петербурга, где теплосети отремонтируют в ускоренном режиме

Санкт-Петербург, 29 октября. Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков рассказал, на что предприятие потратит сэкономленные средства и в каких районах тепломагистрали необходимо ремонтировать в оперативном режиме.

Он обратил внимание на то, что в хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб» переходит Пушкинский ТЭК, который обслуживает Колпино, Пушкин и Павловск, где зафиксирована самая большая повреждаемость сетей — втрое больше, чем суммарно по компании.

«Мы будем концентрировать усилия на ремонте сетей, оперативно перекладывать трубы, чтобы доводить район до состояния надежного, безопасного и не вызывающего тревогу», — подчеркнул Болтенков.

Он также объяснил, что предприятие не приступало к ремонтным работам раньше, поскольку не могло нести капитальные затраты до того момента, пока сети были в аренде у ГУП «ТЭК СПб», сообщает «Петербургский дневник».

По словам Болтенкова, в настоящее время планируется реконструкция теплоэнергетического хозяйства Пригородного района теплоснабжения в ускоренном темпе.

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Источник: Петербургский дневник
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