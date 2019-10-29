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Два человека погибли при взрыве колеса на Канонерском заводе в Петербурге

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Два человека погибли при взрыве колеса на Канонерском заводе в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Смертельное ЧП произошло 29 октября на территории судоремонтного завода на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, есть жертвы.

Сотрудники предприятия во время ремонтных работ контейнеровоза производили замену колеса погрузчика, в какой-то момент из-за избыточного давления оно взорвалось. Двое рабочих получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Инцидент произошел около 09.30 по московскому времени. Об этом сообщил источник «Невских новостей».

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники МВД на транспорте и следователи. По словам источника на Канонерском судоремонтном заводе, к предприятию инцидент отношения не имеет, ЧП произошло у арендаторов завода в терминале Святого Петра.

Напомним, в апреле сообщалось, что на Канонерском судостроительном заводе произошел пожар. Возгорание «зацепило» судно и две бытовки. Общая площадь пламени составила 200 квадратных метров. Пожар удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

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