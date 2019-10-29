Беглов отметил важность общения с населением при реализации нацпроектов

Санкт-Петербург, 29 октября. Общение с населением является одним из важнейших моментов при реализации нацпроектов. Об этом во вторник заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Градоначальник подчеркнул, что люди должны знать, какие реформы проводят власти, а чиновникам важно получить отзыв о проводимой работе.

Беглов также рассказал о важнейших проектах, которые реализуются в городе. Особое внимание Смольный уделяет реконструкции котельных, помощи малому и среднему бизнесу, а также развитию трамвайного проекта «Чижик».

Кроме того, глава города напомнил про обращение к правительству РФ по поводу выкупа социальных объектов. Эти меры позволят уменьшить дисбаланс между жилищной застройкой и социальной инфраструктурой, пишет портал «Невские новости».

В сентябре сообщалось об открытии четырех маршрутов трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Теперь жителям и гостям Северной столицы доступен общественный транспорт №8, 63, 59 и 64. Для двух последних сделали новые остановки. Так, на маршруте №59 появились остановки на улице Потапова у шоссе Революции и возле улицы Электропультовцев.

Правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.