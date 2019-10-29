Дорожные службы спасли петербуржцев от серьезных пробок из-за снегопада

Санкт-Петербург, 29 октября. Активная работа дорожных служб позволила петербуржцам избежать серьезных пробок из-за ночного снегопада. Утром 29 октября загруженность дорог Северной столицы составила всего четыре балла, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Обычно по утрам в будние дни в Петербурге скапливаются шестибальные пробки. После ночного снегопада дорожные службы приступили к активной расчистке дорог, поэтому проезжие части в разных районах города в этот раз загружены не так сильно, пишут «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что специализированная техника расчищает не только дороги, но и тротуары. Помимо уборочных машин, в Северной столице работают дворники. Следить за снегоуборочными работами можно на интерактивной карте на сайте петербургского комитета по благоустройству.