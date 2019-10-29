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Уборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

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Уборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

Санкт-Петербург, 29 октября. Первый снег выпал в Северной столице в ночь на вторник, до этого в городе шел снег с дождем. Однако ночные осадки заставили сотрудников, которые занимаются уборкой дорог Петербурга, потрудиться. Всю информацию о снегоуборочных работах можно посмотреть на интерактивной карте, опубликованной на сайте комитета по благоустройству.

В центр Северной столицы ранним утром вышло огромное число работников, занимающихся уборкой снега. Это связано с количеством припаркованных там автомобилей. Дворники помогают снегоуборочной технике в расчистке тротуаров, остановок городского транспорта, перекрестков и пешеходных переходов, пишут «Невские новости».

Уборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

Во всех районах Петербурга в настоящее время ведется активная работа по уборке не только проезжей части, но и тротуаров. Движение на улицах немного затруднено на фоне снегопада, а также из-за гололедицы.

Напомним, в текущем месяце руководитель Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном подготовку к зиме.

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Источник: Невские новости
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