Беглов рассказал, как мнение горожан будет учитываться при благоустройстве дворов и парков

Санкт-Петербург, 29 октября. Все новые пространства, дворы и скверы в Санкт-Петербурге будут благоустраиваться в соответствии с пожеланиями петербуржцев, заявил губернатор города Александр Беглов во время «Губернаторского эфира».

Он рассказал о проведенном совещании по реализации нацпроектов, которое было организовано председателем правительства России Виталием Мутко. Как отметил Беглов, Мутко подчеркнул, что важнейшую роль в реализации программ проекта «Жилье и городская среда» играет именно Санкт-Петербург.

«Не только потому что мы много строим, а потому что мы создали механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Это программа «Родной район». Она позволила собрать мнения и пожелания жителей», — заявил губернатор.

По его словам, все новые общественные пространства, включая дворы и скверы, будут благоустраивать в соответствии с пожеланиями петербуржцев.

Напомним, что в сентябре открылся новый парк «Героев-пожарных» площадью 48 гектаров открылся во Фрунзенском районе Петербурга. Губернатор города Александр Беглов назвал «долгожданным событием» открытие нового современного общественного пространства на месте стихийной свалки, сообщает пресс-служба администрации города. В парке появились площадки для детей, места для спортивных игр, теннисные корты, скейт-парк и велосипедные дорожки.