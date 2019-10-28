Беглов выступил в БКЗ «Октябрьский», поздравив работников транспорта с праздником

Санкт-Петербург, 28 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в БКЗ «Октябрьский», поздравив всех собравшихся с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Руководитель города напомнил, что первый общественный транспорт появился в Санкт-Петербурге тридцатые годы девятнадцатого века. Речь идет об «омнибусах» — каретах на десять-пятнадцать человек. Еще через двадцать лет им присвоили определенные маршруты и раскрасили в разные цвета, заложив тем самым основы для сети общественного транспорта.

«Стоит сказать слова благодарности за ваш труд и что вы достойно несете славу тех первых тружеников, которые обеспечивали жителей нашего города общественным транспортом. Спасибо вам большое!» — заявил Беглов.

Градоначальник вспомнил маршрут № 39, который ходит от Пулково до метро. В нем при входе всегда говорят «Добро пожаловать в город-герой Ленинград». Как отметил Беглов, подобная вежливость лишь украшает город.

Губернатор пожелал всем собравшимся успехов, удачи, а также хороших дорог и отсутствия аварий. Затем были вручены почетные грамоты.

Напомним, что глава Петербурга Александр Беглов намерен существенно усовершенствовать транспортную систему Северной столицы; в скором времени жители и гости Петербурга смогут добраться до центра города в течение 15 минут. Об этом Беглов рассказал на дебатах кандидатов в губернаторы.

Градоначальник добавил, что с 1 сентября откроются три новые станции Фрунзенского радиуса, в ближайшие годы планируется открытие еще семи станций. Беглов затронул и основные проблемы, с которыми сталкивается город. Он осудил недобросовестных подрядчиков, выполнявших работы при строительстве станций, которые были недавно введены в эксплуатацию.