Шесть проблемных ЖК достроят в Ленобласти в ближайшее время

Санкт-Петербург, 28 октября. Национальный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и правительство Ленобласти подписали соглашение о совместном финансировании достройки проблемных ЖК, где владельцы будущих квартир превратились в обманутых дольщиков. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор областной администрации Михаил Москвин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В этом году каждая из сторон выделяет по 800 млн рублей на достройку жилищных комплексов, в которых люди оплатили, но не получили жилье. В следующем году фонд и власти 47 региона выделят уже по 2 миллиарда рублей.

Первыми кандидатами на спасение стали шесть жилищных комплексов. Среди них: ЖК «Морошкино», «Елки- Вилладж», «Азбука», «Шотландия», «Щегловская усадьба» и «Кирккоярви». В общей сложности реальную надежду на скорое приобретение жилья получили почти полторы тысячи человек. Кроме того руководители фонда приняли решение, что с ноября будет действовать следующее правило: если объект экономически не выгодно достраивать, люди получат компенсацию исходя из рыночной стоимости квадратного метра.

По словам Москвина, учитывая подорожание на рынке недвижимости, пострадавшим дольщикам такой вариант будет даже более выгоден. Следующими объектами, которые будут достроены при поддержке федеральных ресурсов станет вторая очередь в ЖК «Десяткино -2» и «Город детства» в поселке Коммунар Гатчинского района. В этих комплексах пострадавшими дольщиками стали почти 2 тысячи человек. Всего в Ленинградской области почти 10 тысяч человек оплатили, но не получили своего жилья.