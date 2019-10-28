Эрмитаж отреставрировал мраморные стенные фонтаны

Санкт-Петербург, 28 октября. Фонтаны забили в павильонном зале Малого Эрмитажа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После почти полугодичной реставрации вновь открыли четыре настенных фонтана — вариации «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму. Они были созданы в середине 19 века знаменитым архитектором Андреем Штакеншнейдером. Со временем они пришли в упадок.

По некоторым данным, основной причиной, по которой фонтаны пришли в негодность, стала грязная городская вода. Она портила мраморные ракушки и оставляла пятна ржавчины. Руководство Эрмитажа даже приняло решение демонтировать старые трубы и остановить подачу воды. Реставрация фонтанов заняла около 5 месяцев, стоимость работ оценивается в 3,5 миллиона рублей. По словам руководства музея, в настоящее время вода в источниках даже лучше, чем питьевая.