Беглов пригласил кубинских школьников на праздник «Алые паруса»

Москва, 28 октября. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Темой разговора двух политиков стало двустороннее сотрудничество.

Беглов предложил провести на Кубе конкурс среди детей на чтение стихов о Петербурге, а победителей отправить на «Алые паруса». Кроме того, Беглов пригласил на летний праздник посла Кубы, чтобы тот оценил масштабы и красочность мероприятия.

Как пишет издание «Невские новости», в состав кубинской делегации вошли министр иностранных дел, министр сельского хозяйства, министр транспорта и другие представители Кубы.

Как пишет «Газета.ru», праздник выпускников «Алые паруса» в 2019 году собрал более 1,4 миллиона зрителей. В нынешнем году на праздник пришли примерно на 250 тысяч больше зрителей, чем годом ранее. В 2018-м, по оценкам УМВД по Петербургу и Ленинградской области, праздник посетили около 1,2 миллиона человек.

Напомним, «Алые паруса» — традиционный праздник для выпускников, который проходит в конце июня в Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих европейских странах. «Алые паруса» начались с театрализованного представления на Дворцовой площади, после чего на Дворцовой набережной, на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости и в акватории Невы состоялись концерт и пиротехническое шоу.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, бриг был сконструирован специально для праздника и впервые прошел по воде на «Алых парусах». Организаторы праздника прозвали его парусником с российским гражданством, командой и названием. Площадь алых парусов составляет около 900 квадратных метров.

Отметим, в первый раз праздник «Алые паруса» состоялся в 1968 году. Традиция прервалась 11 лет спустя и возобновилась лишь в 2005-м. За эти годы выпускников приветствовали девять кораблей, отличающихся друг от друга водоизмещением и парусной оснасткой.