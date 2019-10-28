Эйфман рассказал об открытии в Петербурге Детского театра танца

Санкт-Петербург, 28 октября. Художественный руководитель Академического театра балета Борис Эйфман рассказал, чем в настоящее время живут хореографы, когда будет открыт Детский театр танца, и какие вопросы будут обсуждать эксперты на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В 2019 году на важном для мира балета мероприятии Борис Эйфман вместе со звездой балета Николаем Цискаридзе возглавит секцию форума «Балет и танец». По словам балетмейстера, главная цель форума — обсуждение значимых проблем в современной культуре.

«Кроме того, форум – это еще и ценнейшая возможность проведения диалога и обмена опытом между экспертами из разных уголков Земли», — подчеркнул эксперт.

Эйфман рассказал, что при гастролях за рубежом труппа порой ощущает на себе напряжение из-за политических отношений между странами. Однако при этом красота искусства помогает найти между представителями разных государств точки соприкосновения.

Также эксперт рассказал, что на форуме будет обсуждаться специфика работы хореографов с талантливыми детьми. Участниками круглого стола «Культура и дети» 14 ноября станут глава Пекинской академии танца Го Лэй, звезда Государственного балета Берлина Элиза Кабрера, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и многие другие.

Открытие Детского театра танца Борис Эйфман назвал событием международного значения, сообщает «Петербургский дневник».

«Нигде больше в мире нет такой современной площадки, одинаково открытой как для будущих профессионалов хореографического искусства, так и для тех представителей молодых поколений», — отметил балетмейстер.

Гала-концерт в честь открытия Детского театра танца состоится 16 ноября. В его рамках пройдет хореографический симпозиум под названием Запад – Восток – Россия.

Борис Эйфман получил широкую известность благодаря таким своим постановкам, как «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Евгений Онегин» и так далее. Является основателем Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.