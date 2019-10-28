Микроавтобус протаранил частный лайнер в «Пулково»

Санкт-Петербург, 28 октября. Лайнер бизнес-класса получил повреждения в аэропорту «Пулково» в результате столкновения с микроавтобусом.

Инцидент произошел 27 октября. По предварительным данным, водитель служебного транспортного средства не заметил воздушное судно из-за плохих метеоусловий.

«Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа», — уточняет пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, пишет Пятый канал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель служебного микроавтобуса. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и пассажир. Автомобиль ободрал краску воздушного борта до металла, сообщает «Газета.Ru».

27 октября в Санкт-Петербурге наблюдались осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в город пришли заморозки, на дорогах наблюдается небольшая наледь. Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург вернется теплая погода.