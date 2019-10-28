Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется теплая погода

Санкт-Петербург, 28 октября. В ближайшие дни в Северной столице будет прохладно, однако уже на следующей неделе может снова потеплеть. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, Петербург сегодня находится во власти циклонического вихря, который стремительно уходит в Предуралье. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, но местами возможны кратковременные осадки.

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе в Петербурге ожидается небольшой снег вместе с дождем, а самые интенсивные осадки пройдут в предстоящий четверг, 31 октября. В эти дни, как отмечают эксперты, столбики термометров не поднимутся выше 3 градусов тепла.

«Температура воздуха +1…+3 градусов, в Ленинградской области 0…+3 градусов», — написал Леус.

Ожидается, что через неделю — 5 ноября — начнется потепление. Температура воздуха поднимется до 7 градусов выше ноля, а 6 ноября — до 8.

Как ранее сообщал RT, в российской столице ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, минувшие выходные стали последними теплыми днями перед резким похолоданием.