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Живущий в Петербурге люксембуржец лишился 500 тысяч рублей

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Живущий в Петербурге люксембуржец лишился 500 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 27 октября. Гражданин Люксембурга лишился полмиллиона рублей с банковской карты в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что с ним связались представители банка. Сотрудники финансового учреждения заявили о подозрительной активности на ранее утерянной и заблокированной карте, пишут «Невские новости». 

Выяснилось, что мошенники каким-то образом завладели денежными средствами иностранца. Финансовые операции производились в Сочи. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что известный петербургский журналист Виталий Дымарский был обманут мошенниками на 40 тысяч долларов

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